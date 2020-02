Πολ Τζορτζ: «Γι' αυτό δεν πήγα στην τελετή για τον Κόμπι στο STAPLES Center» (vid)

Ο φόργουορντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν τα πάω καλά με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτο και δεν πήγα. Όμως παρακολούθησα κάθε δευτερόλεπτο της τελετής στην τηλεόραση. Είναι απίστευτα τα όσα έκανε. Το ταξίδι του, η καριέρα του, τους παίκτες που επηρέασε. Πραγματικά με συγκλόνισε η είδηση. Όπως συγκλονίστηκα ξανά παρακολουθώντας την τελετή... Δεν θα είναι ποτέ αλήθεια αυτό που συνέβη...»

Paul George on Kobe Bryant memorial - "I'm not good with that kind of stuff, so I didn't go, but I watched every second of it on TV. It's just remarkable, his journey, his career, the people he touched... It's on us to continue that legacy... I'm forever moved by it."#Clippers pic.twitter.com/8Ru6cshkFO

