Καβαλίερς: Έγραψαν ιστορία με την ανατροπή κόντρα στο Μαϊάμι! (pic)

Συγκεκριμένα η επιστροφή από το -19 στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο του αγώνα, αποτελεί και... ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας.

Οι Χιτ είχαν το προβάδισμα με 99-80 και έδειχναν να ελέγχουν πλήρως το ματς αλλά στην τελευταία περίοδο οι Καβαλίερς πραγματοποίησαν ένα φοβερό 31-12 και να στείλουν το ματς στην παράταση όπου κατάφεραν να πάρουν και τη νίκη.

The @cavs overcome a 19-point deficit entering the 4th quarter to stun the Heat.



It matches the largest deficit overcome entering the 4th quarter in Cavaliers franchise history. pic.twitter.com/DJWV64pgWN

