Η 40άρα του Μίντλετον που «εκτέλεσε» τους Ουίζαρντς! (vid)

Ο γκαρντ του Μιλγουόκι τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους έχοντας 13/20 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 41 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε την εξαιρετική του εμφάνιση στο ματς.
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 129vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 134vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 125vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 111vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 124vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 97
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
CHERNO. II ODESSA 3vs
REAL PHARMA ODESSA 1
LIVE
UFK DNIPRO 0vs
O. KROPYVNYTSKYI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ 2vs
BINH DINH 0
JONG VOLENDAM -vs
JONG ADO DEN HAAG -
DINAMO PANCEVO -vs
FK MACVA -
ΚΟΠΕΡ -vs
ΟΠAΤΙΖΑ -
NK VARDARAC -vs
NK CEPIN -
EPICENTR-K -vs
SLUCH KRASILOV -
ΑΝΙΦ -vs
UNION VOCKLAMARKT -
SV WIENERFELD -vs
SC REISENBERG -
ΕΞΕΛΣΙΟΡ ΜAΑΣΛΟΥΙΣ -vs
ΒΑΑΛΒAΙΚ B` -
LANNACH -vs
GRAZER AK II -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
PENZUGYOR -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
Ο Κρις Μίντλετον ήταν εκείνος που πήρε «φωτιά» στην Ουάσινγκτον και οδήγησε τους Μπακς σε μια ακόμα νίκη στην regular season του ΝΒΑ!
Ο γκαρντ του Μιλγουόκι τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους έχοντας 13/20 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 41 λεπτά συμμετοχής.
Δείτε την εξαιρετική του εμφάνιση στο ματς.