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Η 40άρα του Μίντλετον που «εκτέλεσε» τους Ουίζαρντς! (vid)

Η 40άρα του Μίντλετον που «εκτέλεσε» τους Ουίζαρντς! (vid)

Η 40άρα του Μίντλετον που «εκτέλεσε» τους Ουίζαρντς! (vid)

Ο Κρις Μίντλετον ήταν εκείνος που πήρε «φωτιά» στην Ουάσινγκτον και οδήγησε τους Μπακς σε μια ακόμα νίκη στην regular season του ΝΒΑ! 

Ο γκαρντ του Μιλγουόκι τελείωσε το παιχνίδι με 40 πόντους έχοντας 13/20 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη σε 41 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε την εξαιρετική του εμφάνιση στο ματς. 

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