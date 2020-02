Η αλήθεια είναι πως στην καλή του μέρα ο Τζέιμς Χάρντεν δεν έχει αντίπαλο και αυτό το κατάλαβε στο ματς των Ρόκετς με τους Νικς ο Ντένις Σμιθ. Ο άτυχος γκαρντ της ομάδας της Νέας Υόρκης προσπάθησε να μαρκάρει τον «Μούσια» ωστόσο μετά από προσποίηση που δέχτηκε σωριάστηκε στο παρκέ με τον φόργουορντ των Ρόκετς να ευστοχεί και σε τρίποντο.

Harden got away with one pic.twitter.com/DKASBHeMbl

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2020