Μετά την μεταξύ τους πάλη, στους Μπακς άρχισαν να «χτυπάνε» και τους αντιπάλους. Τελευταίο θύμα της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο η μασκότ των Ουίζαρντς, G-Wiz. Ο Γιάνναρος πριν των αγώνα των… ελαφιών με τους «μάγους» χτύπησε την πόρτα των αποδυτηρίων της μασκότ και μόλις βγήκε έξω με την βοήθεια αρχικά του Λόπες την έβγαλε νοκ άουτ.

"We're looking for you G-Wiz!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/50l4tHRAJY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 25, 2020