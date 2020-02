Ράγισε καρδιές η Βανέσα Μπράιαντ: «Να διασκεδάζετε στον παράδεισο, μέχρι να ξαναβρεθούμε» (vids)

Δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά της. Και γιατί να τα κρατήσει άλλωστε; Η Βανέσα Μπράιαντ ράγισε καρδιές με την ομιλία της στο μνημόσυνο του αγαπημένου της συζύγου και της επίσης αγαπημένης του κόρης.

Μετά βίας κρατούσαν τα δάκρυά τους και όλοι όσοι βρέθηκαν στο STAPLES Center για να τιμήσουν τη μνήμη του Black Mamba, της κόρης του και των υπολοίπων θυμάτων που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο την 26η Ιανουαρίου 2020.

H Βανέσα Μπράιαντ μίλησε για τον άνθρωπο, πατέρα και σύζυγο Κόμπι και πραγματικά... ράγισε καρδιές. Ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο «έκλεισε» την ομιλία της: «Να διασκεδάζετε στον παράδεισο μέχρι να ξαναβρεθούμε....»

Επίσης ανέφερε όλα τα όσα έκαναν στην καθημερινότητά τους, Για το πρωινό ξύπνημα, το φιλί που ζητούσε και της έδινε απλόχερα η Τζίτζι, μέχρι και το ταξίδι που ήθελε να πάει ο Κόμπι μαζί της, αλλά δεν πρόλαβε...

Τα όσα είπε για τον Κόμπι...

“He was my everything.”

Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm

