Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Σίξερς - Χοκς
02:00 Ουίζαρντς - Μπακς
02:00 Καβαλίερς - Χιτ
02:30 Νετς - Μάτζικ
03:00 Ρόκετς - Νικς
03:30 Μάβερικς - Τίμπεργουλβς
04:00 Τζαζ - Σανς
05:30 Κλίπερς - Γκρίζλις
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
LIVE
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 7vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 14
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 6vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 13
LIVE
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 14vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 5
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
PENZUGYOR -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς δοκιμάζονται στην Ουάσινγκτον, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις Σίξερς-Χοκς, Τζαζ-Σανς, Κλίπερς-Γκρίζλις.
Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Σίξερς - Χοκς
02:00 Ουίζαρντς - Μπακς
02:00 Καβαλίερς - Χιτ
02:30 Νετς - Μάτζικ
03:00 Ρόκετς - Νικς
03:30 Μάβερικς - Τίμπεργουλβς
04:00 Τζαζ - Σανς
05:30 Κλίπερς - Γκρίζλις