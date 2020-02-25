Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς δοκιμάζονται στην Ουάσινγκτον, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναμετρήσεις Σίξερς-Χοκς, Τζαζ-Σανς, Κλίπερς-Γκρίζλις. 

Το αποψινό πρόγραμμα:

02:00 Σίξερς - Χοκς
02:00 Ουίζαρντς - Μπακς
02:00 Καβαλίερς - Χιτ
02:30 Νετς - Μάτζικ
03:00 Ρόκετς - Νικς
03:30 Μάβερικς - Τίμπεργουλβς
04:00 Τζαζ - Σανς
05:30 Κλίπερς - Γκρίζλις

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