Ο Καρμέλο έκανε το καλύτερο του παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια και βοήθησε τους Μπλέιζερς να πάρουν την νίκη! (vid)

Το Πόρτλαντ κάνει προσπάθεια να βρεθεί στα playoffs και χωρίς τον Λίλαρντ μέσα είναι ακόμα πιο δύσκολη η δουλειά όλων. Κόντρα στους Πίστονς ο Καρμέλο Άντονι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στο ΝΒΑ τα τελευταία τρία χρόνια δείχνοντας να βρίσκει, για τα καλά, το παλιό καλό του εαυτό.

Ο Μέλο είχε 32 πόντους και σε αυτούς είχε και το κρίσιμο καλάθι σε κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Καρμέλο σκόραρε πάνω από 30 πόντους από τις 25 Φεβρουαρίου του 2017, όταν ήταν μέλος των Νικς.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να βγαίνουμε εκεί έξω και να κάνουμε ότι πρέπει για να κερδίσουμε τα παιχνίδια, Στο τέλος της ημέρας γυρνάει σε εμάς και θα πούμε, ''αυτό κάναμε''. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αυτό είναι το τελευταίο διάστημα της σεζόν και είμαστε σε μια... σκυλομαχία για να πάρουμε την θέση».

A big night for @carmeloanthony

32 pts

11-16 FG

5-9 3-Pt FG

Melo drops 30+ for the first time since 2017. pic.twitter.com/p0vr81g5tE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 24, 2020