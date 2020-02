Οι Μιλγουόκι Μπακς, του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψαν ιστορία στο ΝΒΑ και ξεπέρασαν τον μύθο των Ουόριορς. Τα «Ελάφια» έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση στα φετινά playoffs και παράλληλα το έκαναν με τα λιγότερα παιχνίδια στην ιστορία.

Οι Μπακς εξασφάλισαν την θέση με 56 παιχνίδια, που ξεπερνά την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο η οποία κρατούσε το ίδιο ρεκόρ από την σεζόν 2016/17, που το είχε κάνει με 57.

Η 23η του Φλεβάρη είναι η πιο γρήγορη ημερομηνία που το έχει καταφέρει μια ομάδα στο φορμάτ του ΝΒΑ που ισχύει από το 1984 και μετά, ενώ οι Ουόριορς το είχαν κάνει στις 25 Φεβρουαρίου του 2017.

Οι Ουίζαρντς έχασαν από τους Μπουλς το χθεσινό βράδυ και αυτό εξασφάλισε μια ιστορική θέση στα «Ελάφια», που αντιμετωπίζουν τους Ράπτορς στο επόμενο παιχνίδι τους με ρεκόρ 48-8.

The Bucks are the first team to clinch a playoff spot

This is the earliest a team has clinched a spot by date over the last FIFTEEN seasons. pic.twitter.com/fjI3pqq1Wz

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 24, 2020