Κιούμπαν: «Η διαιτησία είναι τα ίδια σκ@τ@ εδώ και 20 χρόνια» (pic)

Στο ΝΒΑ σπανίζουν τα επίσημα παράπονα για τη διαιτησία, αλλά ο Μάρκ Κιούμπαν έτσι κι αλλιώς έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες στον χαρακτήρα.

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς με αφορμή μία απόφαση των διαιτητών στο ματς με τους Χοκς ανέφερε πως, «οι διαιτητές έχουν κακές βραδιές. Οι κριτές έχουν κακές βραδιές. Είναι το ίδιο σκ@^@ εδώ και 20 χρόνια. Προσέλαβαν κάποιους παλιούς διαιτητές που ήξεραν να εκπαιδεύσουν νέους διαιτητές. Πέρασαν δύο χρόνια και τίποτα. Τα ίδια συμβαίνουν».

Refs have bad games. Crews have bad games. But this isn't a single game issue. This is the same shit that has been going on for 20 years . Hire former refs who think they know how to hire , train and manage. Realize 2 years later they can't. Repeat https://t.co/GPqvvWSpuT

