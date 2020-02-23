Σέλτικς: Χωρίς Κέμπα Ουόκερ με Λέικερς

Οι «Κέλτες» ενημέρωσαν ότι ο Ουόκερ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κι έτσι δεν αγωνιστεί κόντρα στους Λέικερς.
Φέτος μετράει 21.7 πόντους και 5 ασίστ μ.ό.
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
LIVE
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 3vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
LIVE
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 0vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΕΝΟΑ 2vs
ΛAΤΣΙΟ 3
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
LIVE
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 120
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
LIVE
ΡΕΝ 0vs
ΝΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 1vs
ΡΕΜΣ 1
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2vs
ΒΕΡΟΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 0
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 3vs
ΟΦΗ 1
LIVE
ΟΥΦΑ 2vs
DALIAN YIFANG 0
LIVE
TEMP VYDNYKY 0vs
GIRNYK NOVOYAVORIVSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ 2vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
PEREMOGA DNIPRO 3vs
SKORUK TOMAKOVKA 3
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 2vs
MORSKAYA AK. ODESSA 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SREMCICA 3vs
FK ZVEZDARA 5
ΤΕΛΙΚΟ
REAL PHARMA ODESSA 1vs
LUXEON 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΚΒΕΡΕ ΤAΡΒΑΣ 2vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ 5
ΤΕΛΙΚΟ
SEGEDKA 5vs
YASSKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC DNEPRAGRO 0vs
ENERGIYA DNIPRO 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SPARTA ZELEZNIK 1vs
LISOVIC 4
Ο Κέμπα Ουόκερ δεν θα ενισχύσει τους Σέλτικς στην αποψινή (23/2, 22:30) αναμέτρηση με τους Λέικερς.
Οι «Κέλτες» ενημέρωσαν ότι ο Ουόκερ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κι έτσι δεν αγωνιστεί κόντρα στους Λέικερς.
Φέτος μετράει 21.7 πόντους και 5 ασίστ μ.ό.