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Σέλτικς: Χωρίς Κέμπα Ουόκερ με Λέικερς

Σέλτικς: Χωρίς Κέμπα Ουόκερ με Λέικερς

Σέλτικς: Χωρίς Κέμπα Ουόκερ με Λέικερς

Ο Κέμπα Ουόκερ δεν θα ενισχύσει τους Σέλτικς στην αποψινή (23/2, 22:30) αναμέτρηση με τους Λέικερς.  

Οι «Κέλτες» ενημέρωσαν ότι ο Ουόκερ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κι έτσι δεν αγωνιστεί κόντρα στους Λέικερς.

Φέτος μετράει 21.7 πόντους και 5 ασίστ μ.ό.

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