Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Λέικερς - Σέλτικς 114-112
Ράπτορς - Πέισερς 127-81
Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 128-116
Μπουλς - Ουίζαρντς 126-117
Θάντερ - Σπερς 131-103
Ουόριορς - Πέλικανς 101-115
Μπλέιζερς - Πίστονς 107-104
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 3vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 127vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 128vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 126vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 131vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 101vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 107vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 104
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΓΚAΓΚΡΑ -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΚ ΡΟΥΣΤAΒΙ -
ΑΡΑΡAΤ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ -
ΛΟΥΧ-ΕΝΕΡΤΖΙΑ ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ -vs
ΜΟΥΡΟΜ -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ 2008 ΚΟΥΤAΙΣΙ -vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -
ΒΟΡΟΥ ΧΕΛΙΟΣ -vs
ΤΑΜΠΑΣAΛΟΥ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ -vs
FC UZHHOROD -
ΚΕΙΛΑ -vs
LÄÄNEMAA HAAPSALU -
Οι Λέικερς σε ένα απολαυστικό ματς κόντρα στους Σέλτικς πήραν μια σπουδαία νίκη, ενώ ο Ουίλιαμσον έδωσε μια ακόμα εξαιρετική παράσταση κόντρα στους Ουόριορς. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Λέικερς - Σέλτικς 114-112
Ράπτορς - Πέισερς 127-81
Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 128-116
Μπουλς - Ουίζαρντς 126-117
Θάντερ - Σπερς 131-103
Ουόριορς - Πέλικανς 101-115
Μπλέιζερς - Πίστονς 107-104