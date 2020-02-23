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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Λέικερς σε ένα απολαυστικό ματς κόντρα στους Σέλτικς πήραν μια σπουδαία νίκη, ενώ ο Ουίλιαμσον έδωσε μια ακόμα εξαιρετική παράσταση κόντρα στους Ουόριορς. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.  

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Λέικερς - Σέλτικς 114-112
Ράπτορς - Πέισερς 127-81
Νάγκετς - Τίμπεργουλβς 128-116
Μπουλς - Ουίζαρντς 126-117
Θάντερ - Σπερς 131-103
Ουόριορς - Πέλικανς 101-115
Μπλέιζερς - Πίστονς 107-104

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