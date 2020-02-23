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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑHouston Rockets
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H... τρομακτική εμφάνιση και οι 72 πόντοι των Χάρντεν-Ουέστμπρουκ! (vid)

H... τρομακτική εμφάνιση και οι 72 πόντοι των Χάρντεν-Ουέστμπρουκ! (vid)

H... τρομακτική εμφάνιση και οι 72 πόντοι των Χάρντεν-Ουέστμπρουκ! (vid)

Οι Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ πήραν «φωτιά» στο παιχνίδι των Ρόκετς απέναντι στην Τζαζ εκτός έδρας. 

Ο «μούσιας» είχε 38 πόντους με 13/23 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ο Ουέστμπρουκ πρόσθεσε άλλους 34 πόντους με 14/26 εντός παιδιάς.

Αν μη τι άλλο ήταν εκείνοι που οδήγησαν τους Ρόκετς σε ένα μεγάλο «διπλό» στην Γιούτα.

Δείτε τα κατορθώματά τους.

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