H... τρομακτική εμφάνιση και οι 72 πόντοι των Χάρντεν-Ουέστμπρουκ! (vid)

Ο «μούσιας» είχε 38 πόντους με 13/23 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ο Ουέστμπρουκ πρόσθεσε άλλους 34 πόντους με 14/26 εντός παιδιάς.
Αν μη τι άλλο ήταν εκείνοι που οδήγησαν τους Ρόκετς σε ένα μεγάλο «διπλό» στην Γιούτα.
Δείτε τα κατορθώματά τους.
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΦΗ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ESPANYOL -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 86vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 110vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 120
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΜΣ -
ΡΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
LIVE
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΦΗ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
FK SREMCICA 0vs
FK ZVEZDARA 0
LIVE
REAL PHARMA ODESSA 0vs
LUXEON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥAΙΤΚΑΠΣ 2vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤAΙΜΠΕΡΣ 1vs
ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
PEREMOGA DNIPRO 3vs
SKORUK TOMAKOVKA 3
ΤΕΛΙΚΟ
AVANHARD ODESSA 2vs
MORSKAYA AK. ODESSA 1
ΡΑΚΒΕΡΕ ΤAΡΒΑΣ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
SEGEDKA -vs
YASSKI -
FK SPARTA ZELEZNIK -vs
LISOVIC -
FC DNEPRAGRO -vs
ENERGIYA DNIPRO -
ΟΥΦΑ -vs
DALIAN YIFANG -
TEMP VYDNYKY -vs
GIRNYK NOVOYAVORIVSK -
Οι Τζέιμς Χάρντεν και Ράσελ Ουέστμπρουκ πήραν «φωτιά» στο παιχνίδι των Ρόκετς απέναντι στην Τζαζ εκτός έδρας.
Ο «μούσιας» είχε 38 πόντους με 13/23 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ο Ουέστμπρουκ πρόσθεσε άλλους 34 πόντους με 14/26 εντός παιδιάς.
Αν μη τι άλλο ήταν εκείνοι που οδήγησαν τους Ρόκετς σε ένα μεγάλο «διπλό» στην Γιούτα.
Δείτε τα κατορθώματά τους.