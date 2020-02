Λέοναρντ: «Τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε καλύτερα, δεν είμαστε κοντά στο peak μας» (vid)

Ο MVP των περσινών τελικών του ΝΒΑ σε σχετική ερώτηση που του έγινε, είπε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Όμως τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε καλύτερα. Τώρα. Πρέπει να βελτιωνόμαστε. Δεν έχει σημασία σε ποια θέση της κατάταξης βρίσκεσαι. Απλά πρέπει να πολεμάς σε κάθε παιχνίδι. Απλά το peak της ομάδας πρέπει να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο δικό μας peak. Μπορεί να πλησιάζουμε, αλλά πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς».

Ο Λέοναρντ αναφέρονταν στις απουσίες των Πολ Τζορτζ και Πάτρικ Μπέβερλι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, όπως επίσης και στην προσαρμογή των Ρέτζι Τζάκσον και Μάρκους Μόρις.

Clippers' Kawhi Leonard on concerns - "You never know what could happen, but now. The time is now. Just got to keep getting better. Doesn’t matter what seed. Just got to keep fighting. It's about the right team peaking at the right time. I don’t think we've even got there yet." pic.twitter.com/g6aBFcKIb7

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 23, 2020