Ο Τρέι Γιανγκ, μετά την 50άρα και το ρεκόρ καριέρας... πετάει!

Σε τέτοιο βαθμό που τα βάζει απ' όπου να ' ναι!

Στο ζέσταμα για το ματς με τους Μάβερικς το βάζει καθιστός από τον πάγκο και σχεδόν από το κέντρο!

Trae Young is feeling good after dropping a career-high 50 PTS last game! #TrueToAtlanta

— NBA (@NBA) February 23, 2020