Σε δύο ημέρες το «Staples Center» θα συγκεντρώσει πλήθος κόσμου που θα θέλει να τιμήσει την μνήμη του «Black Mamba», της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα και των επτά ακόμα ατόμων που έχασαν την ζωή τους στο μοιραίο ελικόπτερο στο Καλαμπάσας.

Μεταξύ αυτών θα είναι και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος δήλωσε πως θα πάει επίσης στο γήπεδο των Λέικερς.

Stephen Curry said he’s going to Kobe Bryant’s memorial in Los Angeles on Monday.

— Logan Murdock (@loganmmurdock) February 22, 2020