Το γεγονός ότι το ΝΒΑ επέλεξε για το logo του τον Τζέρι Ουλέστ δείχνει και την αξία τους ως παίκτης.

Μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά τους με τους Λέικερς, αλλά εδώ και τρία χρόνια είναι μέλος των Κλίπερς.

Πριν την αναμέτρηση με τους Κινγκς, ο Τζέρι Ουέστ έκανε «ιδιαίτερα» στον Πολ Τζορτζ για τον τρόπο που πρέπει να βγαίνει από τα σκριν και να σουτάρει.

