Πριν λίγο καιρό ο ΛεΜπρόν είχε... με μια σερβιτόρα του γηπέδου, αλλά αμέσως τη σήκωσε και οι δυο τους τα είπαν.

Χθες πάλι ήταν πρωταγωνίστρια, αφού εκεί που περπατούσε με το δίσκο της, ο διαιτητής έπεσε πάνω τους και χύθηκαν όλα στο παρκέ.

The server who made tonight's broadcast was the same woman who @KingJames bumped into earlier this season. pic.twitter.com/vtjpGYJxxP

— ESPN (@espn) February 22, 2020