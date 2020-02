O Πορζίνγκις έγινε ο 3ος φέτος μετά τους Ντέιβις και Ντράμοντ με τόσο «γεμάτη» στατιστική! (pic)

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πιστοποιεί τις καλές του εμφανίσεις και συνεχίζει δυναμικά, με μεγάλη εμφάνιση κόντρα στους Μάτζικ. Ο ψηλός των Μάβερικς είχε 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 μπλοκ όντας ο 3ος την φετινή σεζόν που πετυχαίνει κάτι τέτοιο φέτος, μετά τους Ντέιβις και Ντράμοντ.

Ο Πορζίνγκις παράλληλα έγινε ο δεύτερος στην ιστορία των Μάβερικς, με τέτοιους αριθμούς, μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Kristaps Porzingis recorded 24 points, 10 rebounds, 5 assists and 5 blocks tonight.

He became the 3rd player in the @NBA to achieve those numbers this year, joining Anthony Davis and Andre Drummond.

Porzingis also became the second player in Mavs history, joining Dirk Nowitzki. pic.twitter.com/n0zQMy6w8m

— Mavs PR (@MavsPR) February 22, 2020