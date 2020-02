Τίμπεργουλβς-Σέλτικς 117-127: Έγραψαν ιστορία οι τέσσερις 25άρηδες «Κέλτες»! (pic)

Για πρώτη φορά μετά το 2006 και τους Νικς, 4 βασικοί παίκτες μιας ομάδας σημειώνουν 25+ πόντους σε ένα παιχνίδι. Τότε ήταν οι Στεφόν Μάρμπουρι, Έντι Κάρι, Τζαμάλ Κρόφορντ και Τσάνινγκ Φράι.

Τώρα οι Τζέιλεν Μπράουν, Τζέισον Τέιτουμ, Γκόρντον Χέιγουορντ και Ντάνιελ Τάις ισοφάρισαν την απόδοση αυτή καθώς σκόραραν 25+ πόντους και όλοι ως βασικοί στο παιχνίδι των Σέλτικς με τοιυς Τίμπεργουλβς.

