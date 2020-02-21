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Λίλαρντ: Εκτός για τα επόμενα παιχνίδια

Λίλαρντ: Εκτός για τα επόμενα παιχνίδια

Λίλαρντ: Εκτός για τα επόμενα παιχνίδια

Για λίγο ακόμα εκτός δράσης θα μείνει ο τραυματίας Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Ο 29χρονος παίκτης των Μπλέιζερς είχε υποστεί θλάση στον προσαγωγό λίγο πριν το All-Star Game και θα χρειαστεί να μείνει στα... πιτς για λίγο ακόμα.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, θα παραμείνει off για τα επόμενα 3-4 παιχνίδια της ομάδας του Πόρτλαντ.

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