Λίλαρντ: Εκτός για τα επόμενα παιχνίδια

Ο 29χρονος παίκτης των Μπλέιζερς είχε υποστεί θλάση στον προσαγωγό λίγο πριν το All-Star Game και θα χρειαστεί να μείνει στα... πιτς για λίγο ακόμα.
Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, θα παραμείνει off για τα επόμενα 3-4 παιχνίδια της ομάδας του Πόρτλαντ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 106vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 129vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 93vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 112vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 129vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 135
ΝΙΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
DINAMO S. PETERSBURG 3vs
SDYUSHOR ST. PET. 0
LIVE
FK PRIKAMYE 1vs
ILPAR 1
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
FK YADRO -
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -vs
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -
ΖΕΝΙΤ ΙΖΧΕΒΣΚ -vs
DOROZHNIK KAMENKA -
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ -vs
SEVAN -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
MOTOR ZAPORIZHYA -
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 -vs
BKMA ΕΡΕΒAΝ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -vs
ΠΣΚΟΦ 747 -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -
LEGION DYNAMO -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΤΑΒΡΟΠΟΛ -
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ -vs
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ ΣΧΕΡΝΟΒΤΣΙ -
NEFTOCHIMIC BURGAS -vs
FK YAMBOL -
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ -vs
BORAC CACAK -
DSG ALTENBERG II -vs
UNION KATSDORF II -
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ -vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΡΑΝΧAΙΜ IL -vs
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ -
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ -
DSK ALTENBERG -vs
UNION KATSDORF -
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -
ΒΙΜΣΙ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ ΙΙ -
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ -vs
SKASTICE -
UNION GNAS II -vs
TUS ST.PETER/O. -
SU RIEGERSBURG -vs
UFC MOGERSDORF -
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ ΙΙΙ -vs
MAARDU LINNAMEESKOND -
KAINBACH-HONIGTAL -vs
FROHNLEITEN -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
LEOPOLDSDORF -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
SKN ST. PÖLTEN II -
ΒΟΡΜAΤΙΑ ΒΟΡΜΣ -vs
FORTUNA HEDDESHEIM -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
STADLAU -
SC BREITENFELD -vs
FC GLEISDORF 09 II -
ΣΚΟΤ ΜAΙΝΤΖ -vs
1931 ΕΝΤΕΡΣΕΙΜ -
FCI TALLINN II -vs
AJAX LASNAMAE -
CA AVELLANEDA -vs
LAS PALMAS (ARG) -
Για λίγο ακόμα εκτός δράσης θα μείνει ο τραυματίας Ντέιμιαν Λίλαρντ.
Ο 29χρονος παίκτης των Μπλέιζερς είχε υποστεί θλάση στον προσαγωγό λίγο πριν το All-Star Game και θα χρειαστεί να μείνει στα... πιτς για λίγο ακόμα.
Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, θα παραμείνει off για τα επόμενα 3-4 παιχνίδια της ομάδας του Πόρτλαντ.