Αντετοκούνμπο: Το σουτάκι από μέση απόσταση που... τρομάζει! (vid)

Οι Μπακς γύρισαν... αγριεμένοι και το πρώτο θύμα τους ήταν οι Πίστονς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος με 33 πόντους και 16 ριμπάουντ, αλλά αυτό που και πάλι «τράβηξε» την προσοχή ήταν το σουτ από μέση απόσταση, που χρησιμοποιεί όλο και πιο συχνά.

Μαζί με τα τρίποντα και φυσικά το στοιχείο που είναι ασταμάτητος το να φτάνει μέχρι το καλάθι και να τελειώνει από κοντά τις φάσεις, ο Έλληνας σταρ γεμίζει ακόμα περισσότερο την επιθετική του... φαρέτρα και όπως επισημαίνει και το ESPN, «κανείς δεν έχει ελπίδα».

When Giannis is hitting shots like this, no one stands a chance.

