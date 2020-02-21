Πίστονς - Μπακς: Smackdown parody και πάλι από Γιάννη και Λόπες! (vid)

Ακόμα μια... μάχη είχαμε ανάμεσα σε Γιάννη και Λόπες στο συνηθισμένο πλέον smackdown parody των δύο πριν τα παιχνίδια των Μπακς!
"I'll show mercy today!" pic.twitter.com/xWNUBOJ6PH
— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 21, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 65vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 69vs
ΚΙΜΚΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 60vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4vs
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΕΛ 0vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 4vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 3vs
ΜΠΡAΓΚΑ 2
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 5vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 6
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΝΙΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
RADUNIA STEZYCA -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στους αγώνες των Μπακς και μαζί του επέστρεψε και το smackdown parody!
Ακόμα μια... μάχη είχαμε ανάμεσα σε Γιάννη και Λόπες στο συνηθισμένο πλέον smackdown parody των δύο πριν τα παιχνίδια των Μπακς!
"I'll show mercy today!" pic.twitter.com/xWNUBOJ6PH
— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 21, 2020