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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Πίστονς - Μπακς: Smackdown parody και πάλι από Γιάννη και Λόπες! (vid)

Πίστονς - Μπακς: Smackdown parody και πάλι από Γιάννη και Λόπες! (vid)

Πίστονς - Μπακς: Smackdown parody και πάλι από Γιάννη και Λόπες! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στους αγώνες των Μπακς και μαζί του επέστρεψε και το smackdown parody! 

Ακόμα μια... μάχη είχαμε ανάμεσα σε Γιάννη και Λόπες στο συνηθισμένο πλέον smackdown parody των δύο πριν τα παιχνίδια των Μπακς!

 

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