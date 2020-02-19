Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ: Όλοι οι MVP στην ιστορία των All Star Games (vid)

Το βίντεο έχει στιγμιότυπα απ' όλα τα All Star Games, ξεκινώντας από το 1951 και τον Πολ Αρίζιν και καταλήγωντας φέτος και στον Κουάι Λέοναρντ.
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ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
ΤΟΥΡ -vs
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
LIVE
SDYUSHOR ST. PET. 0vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
LIVE
ΑΡΤΣAΧ 1vs
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ 2
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
BINH DINH -
BALOTESTI -vs
MOSTISTEA ULMU -
STEAUA BUCURESTI -vs
TUNARI -
CHERNO. II ODESSA -vs
SEGEDKA -
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -vs
DINAMO S. PETERSBURG -
DUMBRAVITA -vs
GHIRODA GIARMATA -
ΝΟΡΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟΕΛΙ ΤΙΦΛΙΔΑΣ (Γ) -vs
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
KORONA II KIELCE -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΡΙΑΖAΝ -
OHRID LIHNIDOS -vs
MLADI RADNIK -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ 2008 ΚΟΥΤAΙΣΙ -vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ II ΛΟΥΜΠΙΝ -vs
ΤΙΤΣΙ 71 -
ΠΣΚΟΦ 747 -vs
FK YADRO -
SEPTEMVRI SIMITLI -vs
CSKA 1948 II SOFIA -
SAMPION CELJE -vs
ΝAΦΤΑ -
VELLAZERIMI 77 -vs
VARDAR FORINO -
NYVA VINNYTSYA -vs
EPICENTR DUNAIVTS -
FK 1. MAJ RUMA -vs
BRATSTVO PRIGREVICA -
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -vs
RADNICKI SOMBOR -
BSK BORCA -vs
ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ -
ΜΠAΤΣΚΑ -vs
ΙΝΤΙΖΑ -
ΖΙΧΛAΒΑ -vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -
ΜΕΤΑΛΑΚ -vs
RADNICKI OBRENOVAC -
TIKVES -vs
PITU GULI KRUSEVO -
DRITA BOGOVINJE -vs
KF TREPCA MITROVICE -
LEGIONARY DNIPRO -vs
SKORUK TOMAKOVKA -
FK VRSAC -vs
BORAC SAKULE -
OMLADINAC NB -vs
SREMAC VOJKA -
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (ΕΡ.) -vs
FK AUSTRIA WIS AKA -
BORAC SAJKAS -vs
NOVI SAD -
BREZICE -vs
LUCKO ZAGREB -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
NIECIECZA II -
DRUZHBA KRIVIY RIH -vs
LOZOVATKA -
ΜΟΛΝΤΕ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
RUCH RADZIONKOW -vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ -
CZECHOWICE-DZIEDZICE -vs
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
ΚΟΝΚΟΡΝΤΙΑ ΕΛΜΠΛΑΓΚ -
Λίγα 24ωρα μετά το 69ο All Star Game, το ΝΒΑ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλους τους παίκτες που κατέκτησαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.
Το βίντεο έχει στιγμιότυπα απ' όλα τα All Star Games, ξεκινώντας από το 1951 και τον Πολ Αρίζιν και καταλήγωντας φέτος και στον Κουάι Λέοναρντ.
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