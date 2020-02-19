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Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ: Όλοι οι MVP στην ιστορία των All Star Games (vid)

Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ: Όλοι οι MVP στην ιστορία των All Star Games (vid)

Φοβερό βίντεο του ΝΒΑ: Όλοι οι MVP στην ιστορία των All Star Games (vid)

Λίγα 24ωρα μετά το 69ο All Star Game, το ΝΒΑ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλους τους παίκτες που κατέκτησαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. 

Το βίντεο έχει στιγμιότυπα απ' όλα τα All Star Games, ξεκινώντας από το 1951 και τον Πολ Αρίζιν και καταλήγωντας φέτος και στον Κουάι Λέοναρντ.

Δείτε το και απολαύστε το! 

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