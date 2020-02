Τέλος ο Μπέιλιν από τους Καβαλίερς! (pic)

Ο 67χρονος προπονητής δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους Καβς να πετύχουν κάτι καλύτερο από το ρεκόρ του 14-40 που έχουν μέχρι στιγμής και ήταν από κοινού απόφαση η αποχώρησή του.

Βέβαια είχε υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με το Κλίβελαντ, αλλά όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι που αποκάλυψε την είδηση, θα πληρωθεί το φετινό του συμβόλαιο.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, ο οποίος τη διετία 2017-19 ήταν πρώτος προπονητής στους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Μπέιλιν θα βρεθεί για τελευταία φορά στην προπόνηση των Καβαλίερς την Τετάρτη (19/2) προκειμένου να αποχαιρετήσει τους παίκτες.

