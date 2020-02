NBA All Star Game 2020: Η τάπα του Γιάννη στον ΛεΜπρόν σε ισπανική περιγραφή (vid)

Οι δύο αρχηγοί των ομάδων στο All Star Game του Σικάγο προσπάθησαν και με το παραπάνω να μας προσφέρουν πλούσιο θέαμα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κλέβει την παράσταση. Και την έκλεψε κυρίως για την τάπα πάνω στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μια τάπα που αξίζει να την δείτε και πάλι σε ισπανική περιγραφή.

NBA All-Star 4th Q THREAD

Relive the INCREDIBLE 4th quarter of the #NBAAllStar Game heard around the world... first up, Team Captains match up with Giannis making the strong defensive stand!

Spanish - #Vamos pic.twitter.com/QapmHW4PzT

