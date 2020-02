Χάρντεν - Ουέστμπρουκ εξώφυλλο στο «GQ»! (pics & vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έβαλαν τα καλά τους και πόζαραν για τον φακό του «GQ».

Στη συνέχεια έδωσαν μια μεγάλη συνέντευξη και μίλησαν για το ΝΒΑ, τους Ρόκετς, αλλά και την μόδα που ακολουθούν πιστά.

Επίσης, θυμήθηκαν τα outfits που φορούσαν την ημέρα που έγιναν draft, τονίζοντας - ειδικά ο «Μούσιας» - πως δεν έχουν μετανιώσει για αυτά.

“Being able to embrace and enjoy this moment, especially while we’re both young and competing at a high level in our prime and able to play for a championship. I think that’s the ultimate experience for me.” —@Russwest44 pic.twitter.com/i2d36Xzo3I

— GQ Magazine (@GQMagazine) February 18, 2020