Φεύγει από τους Πίστονς και πάει στους Κλίπερς ο Τζάκσον

Ο 29χρονος πλέι μέικερ έχει 12.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ό. σε 544 αγώνες στο ΝΒΑ με την Οκλαχόμα και το Ντιτρόιτ.
Από το 2014-15 αγωνίζεται στους Πίστονς ενώ θα κλείσει τη σεζόν στην Καλιφόρνια με τη φανέλα των Κλίπερς.
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM GIANNIS 155vs
TEAM LEBRON 157
vs
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK YADRO 6vs
DINAMO S. PETERSBURG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΡΟΝ ΤΟΛΓΙAΤΙ 2vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK VAN 1vs
SEVAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΣΚΟΦ 747 1vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRVENA ZVEZDA MML 6vs
FK BSK 1926 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 3vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 2vs
SDYUSHOR ST. PET. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΚΟΛAΙΒ 3vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 2vs
SOKOL OSTRODA 2
ΤΕΛΙΚΟ
TRAJAL KRUSEVAC 3vs
FK CAR KONSTANTIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ ΣΧΕΡΝΟΒΤΣΙ 1vs
FC PODILLYA KHME. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 1vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SINT-TRUIDEN 3vs
ΒΕΣΤΕΡΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 2vs
CEMENT BEOCIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
SR BRASOV 0vs
AEROSTAR BACAU 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ 1vs
ΟΥΦΑ-2 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΑ 6vs
ΟΝΤΡAΝΣΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 1vs
POGON II SZCZECIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRANICAR ZUPANJA 1vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SV KAINACH 1vs
ATUS BARNBACH 6
ΤΕΛΙΚΟ
1900 ΓΚΙΕΣΕΝ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ 4vs
MISTELBACH 0
ΤΕΛΙΚΟ
STRILETS STRILKY 0vs
FC VOVCHATYCHI 3
ΤΕΛΙΚΟ
PARNDORF 1vs
SC GATTENDORF 2
ΤΕΛΙΚΟ
SVU KAPFENSTEIN 1vs
USV NEUHAUS 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΜAΝΙΝΓΚ 2vs
FREISING 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 6vs
MARATHON KORNEUBURG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ILZER SV 0vs
MARKT ALLHAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
SIEGBURGER 4vs
SV WINDHAGEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
LANKOWITZ 8vs
USV EDELSCHROTT 0
PITU GULI KRUSEVO -vs
BOREC -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
UNION SCHONEBECK U19 -
ST. MARGARETHEN -vs
SVU ILZTAL -
Ο Ρέτζι Τζάκσον αποδεσμεύτηκε από τους Πίστονς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.
Ο 29χρονος πλέι μέικερ έχει 12.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ό. σε 544 αγώνες στο ΝΒΑ με την Οκλαχόμα και το Ντιτρόιτ.
Από το 2014-15 αγωνίζεται στους Πίστονς ενώ θα κλείσει τη σεζόν στην Καλιφόρνια με τη φανέλα των Κλίπερς.