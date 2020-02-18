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Φεύγει από τους Πίστονς και πάει στους Κλίπερς ο Τζάκσον

Φεύγει από τους Πίστονς και πάει στους Κλίπερς ο Τζάκσον

Φεύγει από τους Πίστονς και πάει στους Κλίπερς ο Τζάκσον

Ο Ρέτζι Τζάκσον αποδεσμεύτηκε από τους Πίστονς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίπερς.  

Ο 29χρονος πλέι μέικερ έχει 12.9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ μ.ό. σε 544 αγώνες στο ΝΒΑ με την Οκλαχόμα και το Ντιτρόιτ.

Από το 2014-15 αγωνίζεται στους Πίστονς ενώ θα κλείσει τη σεζόν στην Καλιφόρνια με τη φανέλα των Κλίπερς.

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