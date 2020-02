Η συγκινητική στιγμή που ο Ουέιντ αγκαλιάζει τον Άιβερσον μετά την αφιέρωση στον Κόμπι (vid)

Οι Ντουέιν Ουέιντ και Κάντας Πάρκερ άνοιξαν την αυλαία του All Star Game με μια άκρως συγκινητική στιγμή προς τιμήν του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα που έχασαν τη ζωή τους πριν από τρεις εβδομάδες.

Εν συνεχεία ο Flash κατευθύνθηκε προς τον Άλεν Άιβερσον κι αγκάλιασε τον A.I. που εμφανίστηκε με καπέλο Λέικερς και φανέλα Κόμπι θέλοντας έτσι να τιμήσει τον Black Mamba.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή στο Σικάγο

Powerful moment between A.I. and D-Wade after the Kobe tribute in Chicago.⁣ Wow.⁣

⁣

(via coachjhoward/IG) pic.twitter.com/oJu5SysH4D

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2020