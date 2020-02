Ο Γιανγκ έβγαλε προς πώληση φανέλα - δώρο του Κόμπι και... μπλόκαρε τον δωρητή της! (pics)

Ο θάνατος του Κόμπι Μπράιαντ σόκαρε τον παγκόσμιο αθλητισμό που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον χαμό του Black Mamba, της κόρης του, Τζιάνα και άλλων επτά ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

Την ίδια στιγμή, ο Νικ Γιανγκ ήλθε στο προσκήνιο για τον λάθος... λόγο. Ένας φίλαθλος έκανε δώρο στον Γιανγκ μια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ, γνωρίζοντας πως ο Swaggy P είναι μεγάλος φαν του άλλοτε σούπερ σταρ των Λέικερς.

Πως αντέδρασε ο άλλοτε παίκτης των Ουόριορς; Μπλόκαρε τον δωρητή της στα social media κι ακολούθως ενημέρωσε πως η φανέλα (που δέχτηκε ως δώρο) θα είναι σύντομα προς πώληση!

Ο μπλοκαρισμένος χρήστης ανέβασε τα printscreen με τους διαλόγους και εξέθεσε τον Γιανγκ

PLEASE MAKE THIS GO VIRAL. I SENT @NickSwagyPYoung A FREE SHIRT BECAUSE I KNEW HOW MUCH HE LOVED KOBE HE BLOCKS ME AND POSTED IT TO SELL AS HIS OWN! pic.twitter.com/wDshaOX6fE

— DM. (@daviidminor) February 17, 2020