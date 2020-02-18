Μήνυμα αγάπης του Γιάννη στη Μαράια: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο» (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο ζωής».
Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση:
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM GIANNIS 155vs
TEAM LEBRON 157
vs
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 0vs
ΑΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 57vs
ΑΕΚ 61
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
LIVE
FK YADRO 3vs
DINAMO S. PETERSBURG 0
ΑΚΡΟΝ ΤΟΛΓΙAΤΙ -vs
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ -
FK VAN -vs
SEVAN -
ΠΣΚΟΦ 747 -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
CRVENA ZVEZDA MML -vs
FK BSK 1926 -
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ -vs
SDYUSHOR ST. PET. -
ΜΙΚΟΛAΙΒ -vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
SOKOL OSTRODA -
PITU GULI KRUSEVO -vs
BOREC -
TRAJAL KRUSEVAC -vs
FK CAR KONSTANTIN -
ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ ΣΧΕΡΝΟΒΤΣΙ -vs
FC PODILLYA KHME. -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ -vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ -
SINT-TRUIDEN -vs
ΒΕΣΤΕΡΛΟ -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
CEMENT BEOCIN -
SR BRASOV -vs
AEROSTAR BACAU -
ΖΒΕΖΝΤΑ ΠΕΡΜ -vs
ΟΥΦΑ-2 -
ΜΟΥΡΑ -vs
ΟΝΤΡAΝΣΚΙ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ -
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -vs
POGON II SZCZECIN -
GRANICAR ZUPANJA -vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ -
SV KAINACH -vs
ATUS BARNBACH -
ΣΤΡΙΠΦΙΝΓΚ/ΒAΙΝΕΝ -vs
MISTELBACH -
1900 ΓΚΙΕΣΕΝ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧAΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
STRILETS STRILKY -vs
FC VOVCHATYCHI -
PARNDORF -vs
SC GATTENDORF -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
UNION SCHONEBECK U19 -
SVU KAPFENSTEIN -vs
USV NEUHAUS -
ΙΣΜAΝΙΝΓΚ -vs
FREISING -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
MARATHON KORNEUBURG -
ILZER SV -vs
MARKT ALLHAU -
SIEGBURGER -vs
SV WINDHAGEN -
LANKOWITZ -vs
USV EDELSCHROTT -
ST. MARGARETHEN -vs
SVU ILZTAL -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κρύβει ποτέ τον μεγάλο του έρωτα για την αγαπημένη του Μαράια, στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα αγάπης μετά τη γέννηση του γιου τους.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο ζωής».
Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση: