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Μήνυμα αγάπης του Γιάννη στη Μαράια: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο» (pic)

Μήνυμα αγάπης του Γιάννη στη Μαράια: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο» (pic)

Μήνυμα αγάπης του Γιάννη στη Μαράια: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κρύβει ποτέ τον μεγάλο του έρωτα για την αγαπημένη του Μαράια, στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα αγάπης μετά τη γέννηση του γιου τους. 

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Βασίλισσά μου, μου χάρισες το καλύτερο δώρο ζωής».

Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

My queen You gave me the greatest gift of life!!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις

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