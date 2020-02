Αντετοκούνμπο: «Υπέροχο αν παίζαμε όλα τα αδέρφια μαζί σε Μιλγουόκι, Λος Άντζελες...» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να παίξουν στην ίδια ομάδα όλα τα αδέρφια και να βρεθεί μαζί με τον Θανάση και τον Κώστα.

Τι απάντησε; «Θα ήταν εκπληκτικό. Προφανώς θα περνούσαμε περισσότερο χρόνο μαζί και σίγουρα θα άρεσε και στη μαμά μου. Πάντως αν μπορούσαμε να βρεθούμε μαζί σε μια ομάδα, στο Μιλγουόκι, στο Λος Άντζελες θα ήταν υπέροχο».

Αν μη τι άλλο η εν λόγω δήλωση σήμανε συναγερμό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αφού άρχισε ήδη η σπέκουλα για πιθανή μετακόμιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Λος Αντζελες. Μένει να δούμε αν και εφόσον έχει βάση ή απλά ήταν πάνω στον λόγο του Γιάννη θέλοντας να δείξει το πόσο πολύ θα ήθελε να βρεθεί στην ίδια ομάδα με όλα τα αδέρφια του.

Δείτε το βίντεο και βγάλτε και εσείς τα συμπεράσματά σας...

Giannis was asked if he thought about teaming up with his brothers:

“If we could team up in a team..Milwaukee, LA or whatever that would be awesome.” pic.twitter.com/uovhnaOIju

— Legendary Lakers (@goldlakerss) February 18, 2020