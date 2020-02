Φοβερός Αντετοκούνμπo: Η Team Giannis δώρισε επιπλέον 100.000 δολάρια στο ίδρυμα! (pic)

Συγκεκριμένα ο Έλληνας σούπερ σταρ και οι συμπαίκτες του στο 69ο All Star Game κατάφεραν να συγκεντρώσουν 100.000 δολάρια για το ίδρυμα «After School Matters» χάρη στη νίκη τους στην δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Όμως τα χρήματα αυτά δεν ήταν αρκετά, ούτε για τον Γιάννη ούτε για τους υπόλοιπους παίκτες. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, αποφάσισε η Team Giannis δια στόματος του Αντετοκούνμπο να δωρίσει άλλα 100.000 δολάρια στο εν λόγω ίδρυμα προκειμένου να υποστηρίξει το έργο και την δουλειά που κάνει!

Ένα μεγάλο μπράβο!

Thank you @Aftrschoolmttrs for your energy as you inspired us. It was an honor to play for you. On behalf of our team, we’re going to donate another $100k to support your great work. Keep it up! https://t.co/oJr3bUZXc9

