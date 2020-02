Ο Αμερικανός point guard είναι ο νέος Vice President της Ένωσης Παικτών του ΝΒΑ και θα παραμείνει στο συγκεκριμένο πόστο έως και το 2023.

Συγκεκριμένα θα πλαισιώσει τον Κρις Πολ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της NBPA. Λίγο μετά, ο Ίρβινγκ έστειλε και το δικό του μήνυμα για την εκλογή του.

