Προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποσπάσει τους αντιπάλους του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο αρχηγός της ομάδας του άρχισε να χορεύει κάτω από την μπασκέτα, με στόχο να μην αφήσει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να εκτελέσει ήρεμα τις βολές του, κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να καταφέρει το καλύτερο δυνατό.

Giannis really tried to distract Russ during his free throws

(via @Bucks)pic.twitter.com/GoiApke36o

— ESPN (@espn) February 17, 2020