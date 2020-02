NBA All Star Game 2020: Γιάννης όπως... Κόμπι με την τρομερή τάπα του στον ΛεΜπρον! (pic & vid)

Το All Star Game του Σικάγο είναι ένα από τα καλύτερα που έγιναν ποτέ και φυσικά ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε και έφερε στο παρκέ κάτι από Κόμπι, αφού η μεγαλοπρεπέστατη τάπα του πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς, θύμισε πολύ κάτι αντίστοιχο που είχε κάνει και ο θρύλος των Λέικερς, σε μια παλαιότερη διοργάνωση.

Giannis locked up LeBron and then LBJ returned the clamps pic.twitter.com/pdLk8p1kPs

— ESPN (@espn) February 17, 2020