NBA All Star Game 2020: Ο Αντετοκούνμπο την... είπε και πάλι στον Χάρντεν! (vid)

Μετά την ατάκα του στην επιλογή των δύο ομάδων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τράβηξε» πάνω του όλα τα φώτα, αφού είχε και πάλι μια... μπηχτή για τον Τζέιμς Χάρντεν.

Μετά το τέλος του All Star Game ο Έλληνας σταρ σχολίασε ότι η ομάδα του στην επίθεση έβρισκε τον παίκτη που μάρκαρε ο «Μούσιας» και έδωσε τροφή για σχόλια, ακόμα μια φορά.

Είναι γνωστό πως ο Χάρντεν αμφισβήτησε πέρυσι το βραβείο MVP του Γιάννη και φαίνεται πως και ο σταρ του Μιλγούοκι «τρέφει» αντίστοιχα αισθήματα για εκείνον.

Giannis said his team's strategy late in the game was to go at whoever James Harden was guarding.

