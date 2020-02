NBA All Star Game 2020: Οι αλλαγές της 4ης περιόδου που έδειξαν ότι το ματς έγινε παιχνίδι... playoffs! (pic)

Το «All Star Game» του Σικάγο δεν έμοιαζε με κανένα από πολλές απόψεις. Όλοι οι παίκτες μπήκαν με καλή διάθεση και όρεξη να παίξουν μπάσκετ, αλλά το ματς έγινε ντέρμπι και στην 4η περίοδο όλα άλλαξαν.

Καλός ο χαβαλές, αλλά αυτοί οι παικταράδες του ΝΒΑ έχουν ένστικτο και με το παιχνίδι να είναι στην... κόψη του ξυραφιού, η 4η περίοδος δεν θύμισε σε τίποτα «All Star Game».

Όλοι ήταν χαλαροί μέχρι να καταλάβουν ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν να φύγουν νικήτριες, με την τελευταία περίοδο να μην μοιάζει με καμία άλλη στην ιστορία και υπάρχουν και σημάδια για να αποδειχτεί αυτό.

Έγιναν περισσότερα φάουλ (21) στην 4η περίοδο απ' όσα έγιναν στις υπόλοιπες 3 μαζί (14). Επίσης, με αυτό το στοιχείο φυσικά και αυξήθηκαν και οι βολές, με τους παίκτες να εκτελούν 26 στην τελευταία περίοδο, ενώ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι είχαν 13.

Τέλος, οι ομάδες αγχώθηκαν και οι άμυνες έκλεισαν στο τέλος με αυτό να έχει συνέπεια ότι το ποσοστό τους στο σουτ κατρακύλησε από το 56% που είχαν στις 3 πρώτες περιόδους, στο 36%.

Αυτό που είδαμε στην φετινή διοργάνωση ήταν μοναδικό και το θέαμα αποζημείωσε και τους πιο αυστηρούς κριτές.

