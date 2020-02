Την καθιέρωμενη της φωτογράφιση για το Αll Star Game έκανε η Team GIannis.

Με αρχηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλει να υποτάξει την Team LeBron στο Σικάγο και να μοιράζει θέαμα στο All Star Game.

Δείτε το video

@Klow7 and #TeamGiannis check in for portraits ahead of the #NBAAllStar Game!

@NBAonTNT 8pm/et pic.twitter.com/boAr3Z7WmB

2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 16, 2020