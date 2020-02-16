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Team Giannis - Team LeBron: Όταν ήταν μωρά! (pics)

Team Giannis - Team LeBron: Όταν ήταν μωρά! (pics)

Team Giannis - Team LeBron: Όταν ήταν μωρά! (pics)

Δείτε πως ήταν σε βρεφική ηλικία οι παίκτες του αποψινού All Star Game. 

Σε λίγες ώρες οι ομάδες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς θα διασκεδάσουν το κοινό στο Σικάγο.

To All Star Game είναι προ των πυλών και το ESPN με φωτογραφίες μάς έδειξε τους αποψινούς πρωταγωνιστές σε βρεφική ηλικία.

 

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