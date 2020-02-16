Team Giannis - Team LeBron: Όταν ήταν μωρά! (pics)

Σε λίγες ώρες οι ομάδες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς θα διασκεδάσουν το κοινό στο Σικάγο.
To All Star Game είναι προ των πυλών και το ESPN με φωτογραφίες μάς έδειξε τους αποψινούς πρωταγωνιστές σε βρεφική ηλικία.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 3
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΙΑ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
TEAM GIANNIS -vs
TEAM LEBRON -
vs
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΑΡΗΣ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 3
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 2vs
ESPANYOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 0
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 5
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΩΝΙΑ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΜΠΡΕΣΤ 0vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
LIVE
ΡΕΜΣ 0vs
ΡΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 1
ΛΙΛ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
LIVE
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 5vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 4vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
LIVE
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 0vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 1
LIVE
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
SV DEUTSCHFEISTRITZ 0vs
UNION FLADNITZ 3
LIVE
ΜΟΛΝΤΕ 1vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ 0
LIVE
ΒΙΚΙΝΓΚ 2vs
ΓΙΕΡΒ 2
LIVE
SV ASPERN 3vs
SV SPILLERN 6
ΤΕΛΙΚΟ
FK SREMCICA 3vs
LOKOMOTIVA BEOGRAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUXEON 3vs
SOHO 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV ST. LORENZEN 7vs
ATUS NIKLASDORF 2
ΤΕΛΙΚΟ
GRAMBACH 2vs
SV SW LIEBOCH 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ 2vs
ΡAΙΝ/ΛΕΣΧ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LAC INTER 2vs
SC HIMBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MILUTINAC 2vs
FK KOMGRAP 3
ΤΕΛΙΚΟ
HANAU 93 2vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
TUS KIRCHBACH 4vs
RAIKA UNTERLAMM 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK OLYMPIK KROPYVNTS 1vs
AVANGARD POKROV 0
ΤΕΛΙΚΟ
DONJI SREM 1vs
SREMAC VOJKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
SV THAL 2vs
SV GUTENBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
OFK BEOGRAD 6vs
DUNAV STARI BANOVCI 0
ΤΕΛΙΚΟ
TALLINNA LEVADIA U21 5vs
ΚΟΤΛΑ ΓΙAΡΒΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK SECERANAC SA ADE 1vs
F.K. UMKA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝAΖ ΒΙΣΓΚΟΡΟΝΤ 1vs
NYVA VINNYTSYA 1
ΤΕΛΙΚΟ
RAGNITZ USV 4vs
SV KAINDORF 4
ΤΕΛΙΚΟ
FK HAJDUK DIVOS 1vs
JEDINSTVO SURCIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ ΙΙΙ 1vs
TALLINNA INFONET 6
ΤΕΛΙΚΟ
FK NAPREDAK POPINCI 0vs
NOVA PAZOVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
NK POLANA 0vs
ΟΝΤΡAΝΣΚΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 8vs
TAMMEKA TARTU 1
ΤΕΛΙΚΟ
UBELBACH 4vs
PUCH 3
ΤΕΛΙΚΟ
TURA TATARBUNARI 4vs
MORSKAYA AK. ODESSA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ 2vs
ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK LESTANE 3vs
BORAC OSTRUZNICA 0
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
RADUNIA STEZYCA -
USV HENGSBERG -vs
USV WUNDSCHUH -
Δείτε πως ήταν σε βρεφική ηλικία οι παίκτες του αποψινού All Star Game.
Σε λίγες ώρες οι ομάδες των Γιάννη Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς θα διασκεδάσουν το κοινό στο Σικάγο.
To All Star Game είναι προ των πυλών και το ESPN με φωτογραφίες μάς έδειξε τους αποψινούς πρωταγωνιστές σε βρεφική ηλικία.