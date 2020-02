Τάκο Φολ: «Φοβήθηκα στο κάρφωμα του Γκόρντον» (vid)

Ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ έκανε καταπληκτικά καρφώματα στον σχετικό διαγωνισμό, αλλά αδικήθηκε από τους κριτές.

Σε μία από τις προσπάθειές του κάλεσε τον Τάκο Φολ και του ζήτησε να περάσει από πάνω του.

Ο σέντερ των Σέλτικς αργότερα δήλωσε πως φοβήθηκε πάρα πολύ την ώρα εκείνη.

Tacko Fall says that Aaron Gordon dunk was not planned. “I was scared for my life”

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) February 16, 2020