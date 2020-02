Ο πολυτιμότετος παίκτης στο All Star θα παίρνει το βραβείο «Kobe Bryant MVP Award» (vid)

Ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ θα ζει μέσα από τον θρύλο του για πάντα!

Ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, στη συνέντευξη Τύπου για το All Star Game στο Σικάγο, ανακοίνωσε ότι πλέον το βραβείο του MVP του All-Star Game, θα έχει το όνομά του Black Mamba, θέλοντας έτσι η κοινότητα του ΝΒΑ να το τιμήσει για τα όσα έκανε όλα αυτά τα χρόνια εκείνος για τους φαν του αθλήματος.

NBA Commissioner Adam Silver announced today that the Kia NBA All-Star Game MVP Award has been permanently named for the late Kobe Bryant, an 18-time All-Star who won a record-tying four All-Star Game MVP awards. pic.twitter.com/fJ9RWEwVe9

— NBA (@NBA) February 16, 2020