Οι Μπακς παρουσίασαν μερικά από τα όσα έλεγε ο ευδιάθετος Γιάννης Αντετοκούνμπο στην προπόνηση πριν από το All Star Game στο Σικάγο και όπως θα δείτε είχε όρεξη για αρκετές πλάκες.

Όλα αυτά χάρη στο μικρόφωνο που είχε πάνω του...

"That was the money ball, bro!"

Giannis was mic'd up at All-Star practice: pic.twitter.com/WOR1xkR4st

