Ο νεαρός άσος των Χοκς μπήκε ορεξάτος στο παιχνίδι των Rising Stars και πριν προλάβουν να ζεσταθούν καλά καλά οι υπόλοιποι φρόντισε να τους... ξυπνήσει. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μπάρετ και έδειξε ότι δεν αφήνει τις συνήθειες του στην άκρη.

Απολαύστε τον:

Trae wastes no time breaking out the nutmeg pic.twitter.com/stjYNqOgj6

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 15, 2020