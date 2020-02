Ο Μπρίτζες έγραψε στο twitter στο ημίχρονο, σοβαρεύτηκε και βγήκε MVP! (pic & vid)

Ο Μάιλς Μπρίτζες ήταν ο MVP του αγώνα των Rising Stars, με τον νεαρό να αποφασίζει στο ημίχρονο να... σοβαρευτεί. Ανέβασε στο twitter την κλασσική φωτογραφία με την ζωγραφιά δύο τύπων που παίζουν ηλεκτρονικό και ο ένας αλλάζει στάση για να κερδίσει και κάτι τέτοιο έκανε και ο ίδιος.

Με τελικό απολογισμό 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα είναι ο φετινός MVP και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος γι' αυτό.

Miles is ready for the second half on TNT #NBARisingStars https://t.co/kh3KRPRkCJ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 15, 2020