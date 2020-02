Παράπονα από τη διαιτησία του ματς με τους Σέλτικς έχουν οι Κλίπερς.

Η ομάδα του Ρίβερς βρισκόταν πίσω με 127-124 και 22 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης παράτασης.

Ο Λου Ουίλιαμς σκόραρε για τρεις και πήρε και το φάουλ, ωστόσο οι διαιτητές αποφάνθηκαν πως το φάουλ έγινε πριν το σουτ και έτσι η συνέχεια δόθηκε με επαναφορά, κάτι που έκανε έξαλλους τους Κλίπερς.

Τελικά ο Σάμετ ισοφάρισε και έστειλε το ματς στην 2η παράταση, αλλά εκεί οι Κλίπερς λύγισαν.

Lou Will was HEATED after this call late in OT pic.twitter.com/lwJsNTWxVI

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2020