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Με καρφωματάρες Αντεμπάγιο και Κόλινς το TOP 10 (vid)

Με καρφωματάρες Αντεμπάγιο και Κόλινς το TOP 10 (vid)

Με καρφωματάρες Αντεμπάγιο και Κόλινς το TOP 10 (vid)

Αντεμπάγιο και Κόλινς πρωταγωνιστούν στο TOP 10 του ΝΒΑ.

Εντυπωσιακό για άλλη μια φορά το TOP 10 της λίγκας.

Ο Αντεμπάγιο πάλεψε να πάρει την πρώτη θέση, αλλά τελικά έμεινε στη 2η με την καρφωματάρα του κόντρα στους Τζαζ.

Κορυφή για τον ιπτάμενο Κόλινς των Χοκς.

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