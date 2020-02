Ο Ρόουζ πέταξε την μπάλα στο ταμπλό και κάρφωσε με τα δύο χέρια σε μια ξεχωριστή στιγμή! (vid)

Ο Ντέρικ Ρόουζ έχει μια ξεχωριστή σχέση με το μπασκετικό κοινό. Από πολύ μικρός πρόλαβε και μπήκε στις καρδιές του κόσμου, έδειξε τι είναι ικανός να κάνει, πριν ξεκινήσει ο «Γολγοθάς» του. Πέρασε πάρα πολλά, τραυματίστηκε σοβαρά και έφτασε μια ανάσα πριν αφήσει το μπάσκετ για πάντα.

Όμως ο Ρόουζ έγινε πρότυπο θάρρος, πίστης και επιμονής και κατάφερε να επιστρέψει. Πατάει καλά στα πόδια του, δείχνει να κρατάει σταθερό το επίπεδο του και να ανεβαίνει κάθε ημέρα και λίγο πιο ψηλά. Ό,τι κάνει μέσα στο παρκέ έχει ξεχωριστή σημασία και δεν «μετράει» όπως για τους υπόλοιπους.

Το κάρφωμα που έκανε στην προθέρμανση του αγώνα με τους Μάτζικ το έπιασαν οι κάμερες και είναι το viral της ημέρας. Ο Ρόουζ πέταξε την μπάλα στο παρκέ, την έπιασε και κάρφωσε με τα δύο χέρια κάνοντας ένα κάρφωμα σύμβολο δύναμης και πίστης κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες που μπορεί να φέρει η ζωή στον καθέναν μας.

Derrick Rose throwing it off the glass to himself and dunking it. You love to see it. pic.twitter.com/RwEChM4YVw

—(@NotARoleModeI) February 13, 2020