Ο Βαλαντσιούνας προσποιήθηκε πως θα πετάξει την μπάλα και ο Ουάιτσαϊντ τρόμαξε και μετά νευρίασε! (vid)

Ένα αστείο περιστατικό έγινε στο παιχνίδι των Γκρίζλις με τους Μπλέιζερς μεταξύ των Βαλαντσιούνας και Ουάιτσαϊντ. Ο πρώτος πήρε την μπάλα μετά από κάρφωμα του δεύτερου και προσποιήθηκε πως θα την πετάξει πάνω του, χωρίς να το κάνει όμως. Ο Ουάιτσαϊντ αρχικά τρόμαξε και μετά νευρίασε, με το αποτέλεσμα να προκαλεί γέλιο.

Jonas Valanciunas acted like he was going to throw the ball at Hassan Whiteside, so Whiteside squared up pic.twitter.com/NRB3rxdyuw

— SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2020