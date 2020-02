Ο ΛεΜπρον «έπιασε» τον Ντόντσιτς στην κορυφή της λίστας με τα triple double! (pic)

Ο «Βασιλιάς» ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Νάγκετς και έκανε το 12ο triple double της σεζόν με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 14 ασίστ, πιστοποιώντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Με αυτόν τον τρόπο «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της σχετικής λίστας, όπου βρήκε εκεί τον νεαρό Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος και την οδηγεί με 12 triple double στην σεζόν.

LeBron dropped his 12th triple-double of the season Wednesday night, tying him with Luka for the NBA lead pic.twitter.com/d6WALVAXqY

— SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2020